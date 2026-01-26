İslam değerleri ile dalga geçen PKK'lı teröristler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye kritik bir dönemden geçiyor.

Esad rejimine 14 yıl süren iç savaş ile son veren muhaliflerin Ahmed Şara liderliğindeki yeni dönemi, uluslararası arenaya geri gönüşü büyük bir kazanım.

Fakat PKK'nın Suriye uzantısı SDG-YPG'nin ülkenin kuzeydoğusunu işgali büyük bir krizi beraberinde getirdi.

PKK'LILARIN SURİYE'DE YAŞADIĞI HÜSRAN

Rejimin devrilmesinden hemen sonra Ahmed Şara ile masaya oturan SDG Elebaşı Mazlum Abdi, 10 Mart'ta bir mutabakata imza attı.

Aylarca mutabakatın gerekliliklerini yerine getirmeyen PKK uzantıları, Şam hükümetinin başlattığı operasyonlar neticesinde yılardır etnik çoğunluk yalanı ile işgal ettiği Arap bölgelerini terk edip, Kamışlı ve Haseke'ye kadar çekilmek zorunda kaldı.

Suriye'de devlet kurmak gibi imkansız hayallerle yıllarca bölgede adeta devletçilik oynayan PKK militanları, son dönemde yaşanan bu tarihi hüsran ile yıkılmış durumda.

SDG'nin elebaşları Suriye yönetimi ile entegrasyon için görüşmelerini sürdürürken son dönemde militanların ilginç propaganda videoları sosyal medyaya yayılıyor.

Klasik yalanlarla dolu propaganda videolarının yanında ise İslam dinine yönelik hem provokatif hem de saygısızca içerikler dikkat çekiyor.

"ÖCALAN ALLAH'IN ELÇİSİDİR"

Bu içeriklere yenileri eklendi.

Videolardan birinde bir PKK'lı teröristin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterine secde ederek “Allah’tan başka ilah yoktur, Abdullah Öcalan onun elçisidir.” dediği görülüyor.

PKK ELEBAŞLARINA SECDE ETTİ

Bir diğer videoda ise PKK'lı başka bir terörist, PKK elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık, İlham Ahmed ve Mazlum Abdi'ye secde ediyor.