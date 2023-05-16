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Tüm Türkiye geleceğini belirlemek için sandık başına gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük bir oy oranı ile en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

Seçime ilişkin en merak edilen bölgelerden biri de 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşayan 11 ilimizdi.

Bölgeye kurulan çadırlar ve konteynerlarda oylar kullanıldı, demokrasiye katılım kesintisiz bir şekilde sürdü.

Deprem bölgesi olan 11 ilin 9'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti seçimi önde götürdü.

Yalnızca Hatay, Adana ve Diyarbakır'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyunun daha fazla çıktığı görüldü.

Deprem bölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye gösterilen güven sonrası muhalif camia çılgınlara döndü.

Sosyal medya hesapları üzerinden hakaretvari cümleler kuran ünlü isimlerin ardından Sözcü gazetesi attığı manşetle öfkesini ve kinini kustu.

Sözcü gazetesi bugünkü manşetinde yer verdiği "Demek ki millet TOGG’muş!" başlıklı haberinde depremzedelere yönelik ağır ithamlarda bulunuldu.

Madde madde sıralanan açıklamada, "Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş." ifadesi kullanıldı.

Halk TV'de 'Yeni Bir Sabah' programını sunan İsmail Küçükkaya, Sözcü gazetesinin manşetini eleştirdi.

Muhalefet cephesinin deprem bölgesindeki gerçeği algılayamadığını söyleyen Küçükkaya, şu ifadeleri kullandı:

Çarpıcı bir manşet atmışlar. Bir eksiği var bence, ben olsam tamamlardım, Bir de itirazım var efendim. Depremzedelerle ilgili. Şuna katılmadığımı ifade etmek isterim; ‘Demek ki depremzedeler çadır hayatı yaşamayı çok sevmiş’ bunu doğrusu yakışık alır bir mesaj olarak okumadım.



Bu seçimle ilgili en üzüldüğüm tartışmalardan biri budur. Deprem bölgesinin gerçekliğini anlamadan, deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın haleti ruhiyesini, beklentilerini, korkularını, kaygılarını, yaşadıkları travmayı anlamadan ‘canım bunlar da iktidara oy veriyorlar’ diyerek kolaycı ve acımasız eleştiri yapılmasını uygun bulmuyorum efendim.