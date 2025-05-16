İsmail Saymaz’a verilen ev hapsi cezası kararı kaldırıldı

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturmalar sürüyor...
Gazeteci ve yazar İsmail Saymaz, Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde 19 Mart 2025’te gözaltına alınmıştı.
EV HAPSİ VERİLDİ
Savcılık sorgusunun ardından hakkında adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verilen Saymaz’a aynı zamanda ev hapsi tedbiri uygulanmıştı.
MAHKEME KARARINI GÜNCELLEDİ
Soruşturmayı yürüten adli makamlar, Saymaz’ın durumunu yeniden değerlendirerek ev hapsi tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.
ADLİ KONTROL HÜKÜMLERİ YÜRÜRLÜKTE
Bu kararla birlikte Saymaz’ın evi terk etmesine ilişkin kısıtlama sona ermiş oldu.
Ancak hakkında uygulanan adli kontrol hükümleri ve yurt dışına çıkış yasağı halen yürürlükte.
Saymaz, belirli aralıklarla karakola imza vermekle yükümlü olmaya devam edecek.
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