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İsmail Saymaz’a verilen ev hapsi cezası kararı kaldırıldı

İsmail Saymaz’a verilen ev hapsi cezası kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz’a verilen ev hapsi cezası kararı kaldırıldı. Saymaz'ın adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı ise devam edecek.