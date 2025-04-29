İspanya'da yaşanan elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

AA

Avrupa'nın güneyinde, İber Yarımadası'nda bulunan İspanya ve Portekiz ile birlikte Fransa'nın belirli bölgelerinde, büyük ölçekli bir elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti sonrası metro ve tren seferleri dururken telefon ile internet bağlantıları kesildi, ATM'ler ve trafik ışıkları devre dışı kaldı.

İspanya ve Portekiz hükümetleri, elektrik kesintisi sırasında yaşanabilecek güvenlik sorunlarını önlemek için OHAL ilan etti.

"TRAFO MERKEZLERİNİN TAMAMI FAALİYETE GEÇTİ"

İspanya'da dünden bu yana devam eden elektrik kesintisinin neredeyse tamamen giderildiği belirtildi.

İspanya elektrik şirketi Red Electrica'dan yapılan açıklamada, trafo merkezlerinin tamamının faaliyete geçtiği, bakım işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

KESİNTİDEN ETKİLENEN 123 TRENİN YOLCULARI TAHLİYE EDİLDİ

İspanya'nın elektrik ihtiyacının yüzde 99,16'sının karşılandığı vurgulanan açıklamada, üretimin 21 bin 265 megavat olduğu ifade edildi.

Ülkedeki demir yolu işletim şirketlerinden yapılan açıklamada, banliyö trenlerinin yüzde 50 ile 60 arasındaki yoğunlukta çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

İspanya haber ajansı EFE'nin haberinde, elektrik kesintisinden etkilenen 126 trenin 123'ünden yolcuların tahliyelerinin tamamlandığı bilgisi verildi.

MADRİD METROSU DA HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Madrid Metrosu da çeşitli hatlarda yeniden hizmet vermeye başladı.

İspanya Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, aksamalar ve başlayacak ticari tren seferleri hakkında bilgi vererek, bazı bağlantılar harici yüksek hızlı trenin de çalışacağını duyurdu.

NORMALE DÖNÜŞÜN NE ZAMAN OLACAĞI BİLİNMİYOR

Portekiz haber ajansı Lusa'ya göre, elektrik şirketi E-Redes gece yarısı itibarıyla 424 trafo merkezinin kısmen faaliyete geçtiğini açıkladı.

Ülkede 6,2 milyon müşteriye elektrik hizmeti sağlandığını duyuran şirket, normale dönüşün ne zaman olacağının belli olmadığını ifade etti.