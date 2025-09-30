İsrail askerleri Batı Şeria'da küçük çocukları gözaltına aldı

İsrail, Gazze'de masumları öldürmeye ve gözaltına almaya devam ediyor.

Gazze'yi işgal planını devreye sokan ve sokaklarda devriye gezen İsrail, küçük çocuklara gözünü dikmeye başladı.

Filistin basınında yer alan habere göre, El Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde, dün 2 Filistinli küçük çocuğun İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi.

ÇOCUKLARA "CASUSLUK" İDDİASI

Filistinli çocukların "casusluk" iddiasıyla gözaltın alındığı aktarılan haberde, İsrail askerlerinin, korkudan ağlayan çocukları babalarının nerede olduğu konusunda sorguya çektiği ifade edildi.

İsrail askerlerinin, bir süre alıkoyduğu Filistinli çocukları daha sonra serbest bıraktığı ve ailelilerinin evine de baskın düzenlediği kaydedildi.

İSRAİL ZULMÜ GÖZLER ÖNÜNDE

Öte yandan sosyal medyada, 2 küçük çocuğun gözaltına alındığı anları gösteren görüntü, Filistinlilerin Batı Şeria'da yaşadığı zulmü ve İsrail işgalinin geldiği noktaya adeta gözler önüne seriyor.

YAŞLARININ 4 İLA 6 ARASINDA OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Videoda, yaşları 4 ila 6 arasında değiştiği tahmin edilen Filistinli 2 çocuğun gözyaşları içinde birbirlerinin ellerinden tuttuğu görülüyor.

İsrail askerlerinden biri, gözaltına aldıkları çocuklardan birinin kolunu tutuyor ve çevrede olaya tepki gösteren Filistinlileri uzaklaştırmaya çalışıyor.

Çevredekilerin neden çocukları alıkoyduğuna ilişkin sorularıyla karşılaşan İsrail askeri, bu çocukların babalarını aradıklarını söylüyor.

İsrail askerinin, çevredekilerin tepkilerine ve çocukların gözyaşlarına rağmen onları gözaltında tutmaya devam ettiği görülüyor.

Batı Şeria, 1967'den bu yana İsrail'in işgali altında bulunuyor. İşgalin en derinden hissedildiği şehirlerinden başında ise Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti geliyor.

El Halil'deki Filistinliler, hem İsrail askerleri hem de Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zulmü altında yaşam sürüyor.