İsrail basınına konuşan ABD'li: Netanyahu ateşkesi bozarsa Trump onu si...cek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gazze'de Türkiye'nin de büyük çaba harcadığı ateşkes, pamuk ipliğine bağlı.

İsrail saldırganlığı, tüm uluslararası baskılara ve ateşkes anlaşmasına rağmen ölüm saçmaya devam ediyor.

Ateşkes kararı alınmasından sonra İsrail'in saldırılarında, son verilere göre 80 Gazzeli hayatını kaybetti.

ABD'Lİ YETKİLİ İSRAİL BASININA KONUŞTU

Bölgede gerilim sürerken ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in ateşkesi tehlikeye sokacak adımlarına karşı sert açıklamalar geliyor.

Bu kapsamda İsrail’in önde gelen haber kanallarından N12’nin haberine göre, üst düzey bir Amerikalı yetkili, Netanyahu’nun tutumunun Washington’da ciddi rahatsızlık yarattığını söyledi.

İsrail basınının manşetten verdiği haberde, yetkilinin sinkaflı ifadeleri dikkat çekti.

"ATEŞKESİ BOZARSA TRUMP, NETANHAYU'YU Sİ..CEK"

Trump-Netanyahu gerilimine dikkat çeken yetkili “Netanyahu, Trump’la çok ince bir ip üzerinde yürüyor. Eğer böyle devam ederse, sonunda anlaşmayı si…cek. Ve eğer anlaşmayı si..se, Donald Trump da onu si…cek.” ifadelerini kullandı.

"İLHAK TASARISININ KABULÜ APTALCA"

ABD Başkan Yardımcı JD Vance'in ateşkesin ikinci aşaması için temaslarda bulunmak üzere İsrail'de bulunduğu sırada meclis, Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin yasa tasarısı ön oylamada oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Ateşkesi zora sokan bu ve benzeri adımlar, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve ABD yöneticilerini kızdırdı.

Vance, oylamadan geçmesini, kendisine hakaret niteliği taşıdığını ve "aptalca" bulduklarını, Donald Trump yönetiminin politikasının, buna karşı olduğunu ve bunu sürdüreceklerini belirtti.

"NETANYAHU TAKTİKSEL BİR HATA YAPTI"

Bunun ardından Time dergisine konuşan Trump da İsrail ve Başbakan Netanyahu hakkında kesin ve sert ifadeler kullanmıştı.

Trump'ın "Netanyahu'ya dünya ile savaşamayacağını söyledim. Durmak zorundaydı. Savaşmaya devam edecekti, savaş yıllarca devam edebilirdi ama onu durdurdum.

Netanyahu, Katar'a yönelik saldırısında taktiksel bir hata yaptı. Gazze'yi ziyaret etmeyi planlıyorum. Gazze'deki savaş bitti, İsrail anlaşmayı kabul etmeli.

"BATI ŞERİA'NIN İLHAKI GERÇEKLEŞMEYECEK"

Batı Şeria'nın ilhakı gerçekleşmeyecek. Arap ülkelerinden büyük destek gördük. Bu olmayacak çünkü Arap ülkelerine söz verdim. Böyle bir şey olursa İsrail, ABD’den aldığı tüm desteği kaybeder." açıklamaları dikkat çekmişti.



