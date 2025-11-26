İsrail basınından KAAN itirafı: Tel Aviv huzursuz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Savunma sanayiinde Türkiye destanı...

Dünya, Türkiye'nin gururu, milli muharip uçak KAAN ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor.

TEL AVİV 'HUZURSUZ'

İsrailli analist Shay Gal, Türkiye’nin savunma sanayisindeki son gelişmeleri ve KAAN projesini değerlendirdi.

Eurasian Times’ta yayımlanan analizde Gal, KAAN’ın yalnızca bir uçak olmadığını, aynı zamanda Ankara’nın 'tam bağımsızlık' doktrininin bir sembolü olduğunu belirtti.

Analist, projenin bölgedeki güç dengelerini değiştirdiğini ve bu durumun Tel Aviv’de 'huzursuzluk' yarattığını ifade etti.

İSRAİL PROJESİYLE KARŞILAŞTIRDI

Analizde öne çıkan bir diğer nokta, KAAN’ın İsrail’in 1980’lerde geliştirdiği ancak ABD baskısıyla iptal ettiği Lavi savaş uçağı projesi ile kıyaslanmasıydı.

Gal, "İsrail’in Lavi’de yaptığı hatayı Türkiye tekrarlamayacak. Ankara geri dönülemez şekilde kendi yolunu açtı" yorumunu yaptı.

"ANKARA ZİRCİRLERİNİ KIRMAYA KARARLI"

KAAN’ın motoru için ABD lisanslarına ihtiyaç duyulsa da, Türkiye’nin bunu bir engel olarak görmediği vurgulandı.

Gal, yerli motor TF-35 BİN projesini işaret ederek, “ABD yavaşlatabilir ama durduramaz. Ankara zincirlerini kırmaya kararlı." ifadelerini kullandı.

Gal’a göre TUSAŞ’ın mühendislik kapasitesi artık küresel ölçekte ve Türkiye, beşinci nesil savaş uçağı yarışının merkezinde yer alıyor.

ÜRETİMİ 2022'DE BAŞLADI

Beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı.

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi kabiliyetlere sahip KAAN'ın, Mayıs-Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlandı.

Kasım 2022'de, son montaj hattı devreye alındı.

Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkışı gerçekleştirildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL HAVALANDI

Ardından ilk motor çalıştırma, ilk yavaş taksi testleri yapılan KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024'te gerçekleştirdi.

KAAN, 6 Mayıs 2024'te ikinci kez havalandı.

KAAN, ikinci test uçuşunda 14 dakika havada kalarak, 10 bin feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach

- İrtifa Tavanı: 55.000 ft

- Güç Limitleri : +9g/-3,5g

- Dahilî Silah Yuvası

- Süperseyir Kabiliyeti

- Düşük Radar İzi

- Çoklu Görev Profili

- Hava-Hava Kabiliyeti

- Hava-Kara Kabiliyeti