İsrail Başkonsolosluğu'nda çıkan çatışmada saldırganların etkisiz hale getirildiği anlar

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu yakında çıkan çatışmada bir saldırgan öldürülürken iki saldırgan yaralı ele geçirildi. Saldırganların bina önüne kamuflajlı kıyafetle geldiği öğrenilirken, teröristlerin etkisiz hale getirildikleri anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'da hain saldırı...
İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silahlı çatışma yaşandı.
Saat 12 sıralarında başlayan çatışma yaklaşık 10 dakika sürdü.
TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bölgeye gelip polislere ateş açan 3 şüpheliden birisi öldürüldü, 2 saldırgan yaralı ele geçirildi.
Çatışmada 2 polis yaralandı.
UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GELDİLER
Saldırganların taktik kamuflajlı kıyafetler giydiği, sırt çantası taşıdıkları ve uzun namlulu silahla bölgeye geldiği belirlendi.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİKLERİ ANLAR
Görüntüler sıcaklığını korurken, İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışmaya giren teröristlerin etkisiz hale getirildikleri anlar kameralara yansıdı.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMIŞTI
Konsolosluk uzun zamandır kapalıydı ve bina önünde sadece koruma amaçlı polisler bulunuyordu.
İsrail Konsolosluğu önünde Gazze savaşı sonrasında güvenlik önlemleri artırılmıştı.