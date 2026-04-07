CHP'li Ahmet Aras'ın taciz suçuyla gözaltına alınan başdanışmanı tutuklandı

CHP’li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın özel danışmanlığı görevini yürüten Levent Arkan, aynı zamanda belediyenin iştirak şirketi Muğla Büyükşehir Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda bulunuyordu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde öğrenim gören bir üniversite öğrencisinin 'cinsel taciz' şikayeti üzerine Levent Arkan hakkında soruşturma açıldı.

'CİNSEL TACİZ' SUÇUYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öğrencinin, iş başvurusu amacıyla sosyal medya üzerinden Levent Arkan ile iletişime geçtiği, görüşmeler sırasında uygunsuz mesajlar gönderildiği öne sürülerek 'nitelikli cinsel taciz' suçlamasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Dün, Arkan'ın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki ikametinde ve çalışma ofisinde eş zamanlı arama yapıldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Arkan, emniyet ekiplerince gözaltına alınarak sorguya alındı.

Arkan, D.Ç.'ye yönelik gönderdiği mesajların taciz amacı taşımadığını savundu. Arkan, ifadesinde; "Mesajlarımdaki üslubum tamamen insani sevgimden ve samimiyetimden kaynaklıdır. 'D.A. olursan şaşırma' sözü ise bir espriydi, evlilik teklifi anlamı taşımıyordu. Karşı tarafın rızası dışında bir eylemim olmamıştır." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabahı adliyeye sevk edilen Arkan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi, yazılı bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir."

Tutuklama kararının çıkmasının hemen ardından belediye, ikinci bir açıklama ile Arkan'ın tedbiren MUBRAŞ'taki görevinden alındığını ve kurum içinde gerekli idari incelemenin başlatıldığını duyurdu.

GENÇ KIZ İLE MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

21 yaşındaki genç kız ile Arkan arasındaki WhatsApp mesajlarına ulaşıldı.

Arkan'ın, "İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel" şeklinde mesajlar attığı görüldü.

"BİLETİNİ GÖNDEREYİM YANIMA GEL"

Arıkan'ın genç kıza gönderdiği mesajlar arasında ayrıca şu ifadeler de yer aldı:

"Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin. Benim sana güvendiğim kadar sen de bana güvenirsen, varacağın yer hak ettiğin yer olacak. İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel. Gel artık, yanıma gelirsen destek olurum. Özetle sana, haydi diyorum. Ayrı geçirdiğimiz günlere yazık."