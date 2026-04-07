Mustafa Çiftçi: Teröristlerin kimlikleri tespit edildi

İstanbul'da hareketli saatler...

Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde, geçtiğimiz saat diliminde silah sesleri duyuldu.

Beşiktaş'ta İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği, 2 polisin de yaralandığı bildirildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yaşanan olayda teröristlerden biri ölü olarak etkisiz hale getirilirken, iki terörist ise yaralı olarak etkisiz hale getirildi.

2 polisimizin de hafif yaralandığı açıklanırken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de olaya dair detaylı açıklama yaptı.

Çiftçi, teröristlerin kimliklerinin belli olduğunu söyledi ve açıklamasında şöyle dedi;

"İKİ KAHRAMAN POLİSİMİZ HAFİF YARALANDI"

"İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır.

"KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ"

Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir.

"DİNİ İSTİSMAR EDEN ÖRGÜT İRTİBATLI"

İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir."