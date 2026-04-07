Diyarbakır'da avukat tutamadığı davayı yapay zeka sayesinde kazandı

Dicle Üniversitesi öğrencisi olan Lütfiye Çamaklı, 2022 yılında dolandırıldı.

2022'de 52 bin 500 lira dolandırılan Çamaklı, sosyal medyadan tanıştığı kişiden hakkını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattı.

Çamaklı'nın başlattığı hukuk mücadelesinde, karar çıktı.

Yaklaşık dört yıl süren davada mahkeme, sanık hakkında 4 yıl hapis cezası verdi.

DURUŞMALARA UZAKTAN KATILDI

Amida Haber'de yer alan habere göre, Eskişehir'de şikayetçi olan Çamaklı, eğitimini Diyarbakır'da sürdürdüğü için davayı SEGBİS üzerinden takip etti.

Yargılama, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

AVUKAT TUTAMADI, YAPAY ZEKA İLE SAVUNMA HAZIRLADI

Avukat tutamadığını belirten Çamaklı, hukuki terimleri, dava sürecini ve dilekçe yazımını yapay zekâ destekli programlarla öğrendiğini söyledi.

Dosyasını UYAP üzerinden takip eden Çamaklı, savunmasını da bu şekilde hazırladı.

PARASI İADE EDİLDİ

Mahkeme, 52 bin 500 liranın iadesine de hükmetti. Para, 1 Nisan 2026'da Çamaklı'nın hesabına yatırıldı. Sanığın, kararı istinafa taşıdığı öğrenildi.