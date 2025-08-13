İsrail, BM'de gerçekle yüzleşti: Gazzeli çocuğun fotoğrafını gösterdi

İsrail soykırımı...

Gazze, aylardır süren bombardıman, abluka ve sistematik açlık politikalarıyla insanlığın gözleri önünde bir soykırıma sahne oluyor.

GAZZE SOYKIRIMA UĞRUYOR

60 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği bölgede, artık sadece bombalar değil, açlık da öldürüyor.

İsrail ordusunun hedef aldığı hastaneler, ilaç ve gıda girişine izin verilmeyen şehirler ve yıkılmış altyapı; sivilleri, özellikle çocukları yavaş ölüme mahkum ediyor.

TARİHİ FOTOĞRAF

Milyonların izlediği bu soykırımın gölgesinde, tarihi bir fotoğraf objektiflere yansıdı.

GAZZELİ ÇOCUĞUN FOTOĞRAFINI GÖSTERDİ

Cezayir'in BM temsilcisi Amar Bendjama, BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a açlıktan ölmek üzere olan bir Gazzeli çocuğun fotoğrafını gösterdi.

BAKAKALDI

O anlar kameralara yansırken, İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın sadece fotoğrafa bakması dikkat çekti.