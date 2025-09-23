İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor

İsrail, Gazze'ye yönelik işgal planını hayata geçirdi.

Gazze'ye kara harekatı başlatan İsrail, masumları öldürüyor ve ateşkes anlaşmasına da yanaşmıyor.

İsrail ordusu son olarak, Gazze kentinin Samer kavşağında yer alan El Şawa Ailesi'ne ait bir binaya düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren ve yaralananların olduğu bildirildi.

BİNA TAMAMEN YIKILDI

Saldırıda sonucu hedef alınan binada yangın çıkarken yandaki bina tamamen yıkıldı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Saldırının ardından mahalle sakinleri ve sivil savunma ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için arama kurtarma çalışması başlattı.