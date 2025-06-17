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Haber Merkezi

Dünyanın gözü kulağı Orta Doğu'da.

13 Haziran'da İsrail'in başlattığı İran savaşı tırmanıyor.

İki ülke de hava harekatları ile ana karalarına bomba yağdırıyor.

Sabah saatlerinde de İran saldırıları başladı.

İRAN'DAN YENİ BALİSTİK FÜZE DALGASI

İsrail ordusu, İran'dan ülke topraklarına füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, alarmlarla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği belirtilirken, İç Cephe Komutanlığının talimatlarının da takip edilmesi istendi.

İsrail basını, ülkenin orta ve kuzey kesiminde alarmların devreye girdiğini ifade etti.

TEL AVİV'DE BİNA İSABET ALDI

İsrail'e ulaşan İran füzelerinden bazıları Demir Kubbe'yi aştı.

Başkent Tel Aviv'de bir balistik füze, binaya isabet etti.

İsabet alan binadan yükselen kara dumanlar kameralara yansıdı.

İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.