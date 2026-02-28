İran'da İsrail'in saldırılarını sevinçle karşıladılar

Orta Doğu'da sıcak saatler...

ABD ile İran arasındaki gerginliğin sürdüğü bugünlerde gözler ABD'nin Orta Doğu müttefiki İsrail'e çevrilmiş durumdayken, beklenen hamle geldi..

İSRAİL SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu.

İsrail medyası saldırılarda Başkent Tahran dahil Kum, Kerec ve Kirmanşah şehirlerin de hedef aldığını bildirdi.

SEVİNÇLE KARŞILADILAR

Saldırılara ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, dikkat çeken anlar da kaydedildi.

Söz konusu saldırılara ilişkin paylaşılan görüntülerde, saldırıları izleyen bir grup İranlının sevinç çığlıkları attığı görüldü.

İRAN'DA REJİM KARŞITI PROTESTOLAR

İran'da geçtiğimiz aylarda ulusal para birimi riyalin değer kaybetmesiyle başlayan protestolar, rejim karşıtı bir hal alarak devam etmişti.

Ülkede büyük şiddet olaylarına sahne olan gösterilere, ABD Başkanı Donald Trump da destek vermişti.

ABD İLE ORTAK OPERASYON

İsrail basınına konuşan güvenlik kaynakları, İran'a yönelik saldırının, ABD ile aylardır planlanan ortak bir operasyon olduğunu aktardı.

İsrail'in tüm gücüyle katıldığı ve Washington yönetiminin de tam destek verdiği belirtilen operasyonun ilk aşamasının 4 gün sürmesinin planlandığı kaydedildi.

Saldırının zamanlamasına dikkat çeken kaynaklar, operasyonun İran'ı hazırlıksız yakalamak amacıyla özellikle gündüz saatlerinde başlatıldığını vurguladı.

TAHRAN VE 4 KENTTE DAHA PATLAMA SESLERİ

İsrail ve ABD'nin ortak saldırısında İran'a ait askeri tesislerin, başkanlık binalarının ve üst düzey liderlerin evlerinin hedef alındığı iddia edildi.

İran basını, başkent Tahran'ın yanı sıra İsfahan, Kum, Kerec ve Kirmanşah kentlerinde art arda şiddetli patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

İRAN'DAN MİSİLLEME MESAJI

Öte yandan, saldırıların ardından İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, İsrail'in operasyonuna kesinlikle misilleme yapacaklarını bildirdi.

İSRAİL HAVA SAHASI KAPATILDI

Operasyonun başlamasıyla birlikte İsrail ordusu, sivilleri bomba sığınaklarına yakın durmaları konusunda uyarırken, şu an için fiili olarak sığınaklara inilmesine gerek olmadığını kaydetti.

Yeni güvenlik değerlendirmelerinin ardından İsrail genelinde temel hizmet sektörleri dışındaki tüm iş kollarında çalışmalara, eğitim faaliyetlerine ve toplu etkinliklere ara verildi.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı ise hava sahasının sivil uçuşlara tamamen kapatıldığını ve tüm seferlerin iptal edildiğini duyurarak, vatandaşlardan ikinci bir duyuruya kadar havalimanlarına gitmemelerini talep etti.

TRUMP: BÜYÜK SALDIRI BAŞLATTIK

ABD Başkanı Donald Trump da saldırılara dair yaptığı açıklamada "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık." dedi.

SALDIRI MESAJI VERMİŞTİ

Donald Trump, operasyon öncesinde yaptığı açıklamada, İran ile yürütülen müzakerelerin gidişatından memnun olmadığını belirterek, Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olamayacağını ve bazen güç kullanmak gerektiğini ifade etti.