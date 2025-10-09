İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için 17.00'de toplanacak

İsrail ile Hamas, Gazze'de ateşkes sürecinde uzlaşmaya vardı.
İsrail Güvenlik Kabinesi'nin de, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasını onaylamak için bugün toplanacağı bildirildi.
ATEŞKES ANLAŞMASI ONAYLANACAK
İsrail basınındaki haberlere göre Güvenlik Kabinesi'nin 17.00'de toplanacağı öğrenildi.
Toplantıda, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının onaylanacağı ifade edildi.
İŞGAL ALTINDAKİ BAZI NOKTALARDAN ÇEKİLECEK
İsrail ordusu da ateşkese varılmasıyla Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı noktalardan askerlerini kısmen çekmeye hazırlandığını duyurdu.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uygulanması kapsamında Gazze'deki birliklerin, 'yakın gelecekte ayarlanmış konuşlanma hatlarına' çekilmeye hazırlandığı kaydedildi.