İsrail kabinesi ateşkes anlaşmasını onaylamak için 17.00'de toplanacak İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi onaylamak üzere toplanıyor. İsrail basınında yer alan haberlere göre, 17.00'de gerçekleşecek toplantıda karar alınacak.