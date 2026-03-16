İsrail, Lübnan'a kara harekatı başlattı

Terör devleti İsrail, Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor.

Gazze'yi yerle bir eden İsrail ordusu, şu sıralarda ABD ile birlikte İran'ı vururken aynı zamanda Lübnan'a da bomba yağdırıyor.

KARA HAREKATI BAŞLADI

İsrail'in 2 Mart itibarıyla Lübnan'a başlattığı genişletilmiş saldırılarının, 21-22 Mayıs'taki Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"na kadar sürdürebileceği iddia edilirken İsrail askeri kaynaklarından yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik kara harekatına başladı.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

CAN KAYBI BİNE DAYANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 15 Mart'ta, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 850'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 105'e yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi ise İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 830 bini geçtiğini bildirmişti.