İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 226 gazeteciyi öldürdü

AA

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor....

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti...

İsrail sadece sivilleri hedef almakla kalmıyor, bu soykırımı dünyaya duyuran gazetecileri de öldürüyor.

ÖLEN GAZETECİLERİN SAYISI 226'YA ULAŞTI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürdüğü gazetecilerin sayısının 226'ya ulaştığı kaydedildi.

FİLİSTİNLİ BİR GAZETECİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, İsrail ordusunun dün Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yaralanan El-Arabi televizyon kanalında kameraman olarak görev yapan Filistinli gazeteci Ahmed Kalca'nın bugün hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜNYA KAMUOYUNA ÇAĞRI

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef aldığı ifade edilen açıklamada, İsrail'in basın mensuplarına yönelik saldırıları en şiddetli ifadelerle kınandı.

Açıklamada, Uluslararası Gazeteciler Birliğine, Arap Gazetecileri Birliğine ve tüm dünyaya İsrail'i kınamaları için çağrı yapıldı.

BİR GAZETECİ DE AĞIR YARALANDI

Gazeteci Ahmed Kalca, dün İsrail'in El-Ehli Baptist Hastanesi avlusuna düzenlediği saldırıda ağır yalanmıştı.

Bir hastane kaynağı dün yaptığı açıklamada, Kalca’ya kalp masajı yapılarak yeniden hayata döndürüldüğü, ancak durumunun hâlâ çok kritik olduğu bilgisini vermişti.