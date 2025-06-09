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DHA

İsrail bir kez daha zulmünü gözler önüne serdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 2'si Türk, 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisi, İsrail tarafından saldırıya uğradı.

Gazze açıklarında önce üzerinde drone'ların uçtuğu belirtilen gemiye daha sonra İsrail ordusu tarafından müdahale edildiği ve irtibatın kesildiği bildirildi.

BASKIN YAPILDI

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) sosyal medya hesaplarından aktarılan bilgilere göre, gemiye operasyondan önce beyaz kimyasal bir sıvı döküldüğü ve sonrasında İsrail Ordusu tarafından baskın yapıldığı belirtildi.

"KİMYASAL BİR SIVI DÖKTÜLER"

İnsan hakları aktivisti Hüseyin Şuayb dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur." dedi.

"İSRAİL ORDUSU GEMİYE ÇIKTI"

Filonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde gemiye baskın anları yer alırken, yapılan açıklamada, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı." ifadeleri kullanıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Müdahalenin ardından Madleen gemisinin İsrail kıyılarına çekildiği ve 12 aktivistin gözaltına alındığı öğrenildi.