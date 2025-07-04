İsrail saldırısında başından yaralanan Han'a, saçlarına kavuşmanın hayalini kuruyor

İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda 60 bine yakın insan hayatını kaybetti, binlercesi yaralandı ve milyonlarcası da yerinden edildi.

İsrail yerinden ettiği Filistinlileri, kaldıkları kamplarda da vurmaya devam ediyor.

Bu saldırılarda, çocuk ve bebekler de hedef alınıyor.

12 yaşındaki Hala Şukri de İsrail saldırısına uğrayan bu çocuklardan biri...

İSRAİL SALDIRDI

Ailesiyle birlikte Gazze’nin Refah kentinden Han Yunus’a göç eden 12 yaşındaki Hala Şukri Dahliz, salıncakta sallanırken İsrail saldırısına maruz kaldı.

SAÇ DERİSİ TAMAMEN YANDI

Bombardımanda başından ciddi şekilde yaralanan Hala, saç derisinin tamamen yanması sonucu hastanede saçı kesildi.

GÖZYAŞI DÖKÜYOR

İki aydır enfeksiyonlarla mücadele eden Hala, saçlarını kaybettiği için sık sık gözyaşı döküyor.

SAÇLARINI SAKLIYOR

Doktorların kestiği saçlarını hala bir hatıra olarak saklayan Hala, gerekli tedaviyle yeniden saçlarına kavuşacağı günü bekliyor.