Samsunspor, FK Shkendija'yı eledi ve son 16'ya kaldı

UEFA Konferans Ligi’nde 2025-2026 sezonunun son 16 play-off turu rövanş maçlarının heyecanı yaşandı.

Thorsten Fink yönetimindeki temsilcimiz Samsunspor ile Jeton Bekjiri’nin çalıştırdığı Kuzey Makedonya ekibi FK Shkendija, İtalyan hakem Simone Sozza’nın düdük çaldığı müsabakada Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

SAMSUNSPOR, SON 16'DA

Samsunspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona eren ilk müsabakanın rövanşında da kazanan temsilcimiz oldu.

Kırmızı-beyazlılar, bu maçı da 4-0'lık skorla kazanarak adını son 16 takım arasına yazdırdı.

4 GOLLÜ GALİBİYET

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Olivier Ntcham, 71. dakikada Cherif Ndiaye ve 79 ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji attı.

Mouandilmadji, Konferans Ligi'nde oynadığı 8 maçta 7 gole ulaştı.

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Cuma günü saat 16.00'da çekilecek son 16 turu kuralarında Samsunspor, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ya da İspanya'nın Rayo Vallecano takımı ile eşleşecek.