Archie Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra oynadı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Archie Brown, Nottingham Forest maçıyla birlikte yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuştu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'a konuk oldu.
The City Ground’da oynanan müsabakada sarı-lacivertlilerde bir geri dönüş gerçekleşti.
BROWN, GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin İngiliz sol kanat oyuncusu Archie Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra formasına kavuştu.
Yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle 3 kulvarda 15 resmi maç kaçıran 23 yaşındaki oyuncu, son müsabakasına ligde 15 Aralık 2025 tarihinde Konyaspor karşısında çıkmıştı.
Nottingham Forest müsabakasına ilk 11'de başlayan Brown, yaklaşık 2,5 ay sonra görev aldı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi