DMM, "vatansız" belgesiyle ilgili iddiaları yalanladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde yaşayan Akarsu ailesinin 40 yıldır resmi kimlik alamadıkları yönündeki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Aile, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden yardım talep etti.

AİLE "MAĞDURUZ" DEDİ

Sarıyıldız Mahallesi’nde ikamet eden Kudret Akarsu, İran’ın Urmiye kentinden geldiklerini belirterek, kendisinin ve iki çocuğunun İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilen “vatansız kişi kimlik belgesi” ile yaşamlarını sürdürdüğünü ifade etti. Gerekli işlemleri takip edecek maddi ve idari imkanlarının bulunmadığını söyleyen Akarsu, kızı Nesibe ve oğlu Hücet ile ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

Ailenin açıklamaları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

DMM: VATANDAŞLIK BAŞVURULARI YOK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “aile vatansız bırakıldı” iddialarının dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, ilgili kişilerin Türk vatandaşlığına dair resmi herhangi bir başvuruda bulunmadıkları, bu nedenle vatandaşlık sürecinin işletilmediği belirtildi.

Açıklamada, yalnızca “vatansız kişi” statüsüne ilişkin başvurularının bulunduğu ve bu sürecin sonuçlandırıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, söz konusu kişilerin bu statü sayesinde Türkiye’de yasal bir kimlik ve hukuki statüye eriştiği, ayrıca vatandaşlık başvurusu ve diğer hususlara ilişkin kendilerine bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.