İsrail'de sansür operasyonu: İran füze saldırılarının hasarını kaydeden vatandaşlar tutuklanıyor

İran'ın ABD-İsrail ortak saldırılarından sonra başlattığı misilleme füze saldırıları devam ediyor.

İsrail'de büyük bir bilgi kontrolü ve sansür dalgası yaşanıyor.

ENKAZI GÖRÜNTÜLEYEN VATANDAŞLARINI GÖZALTINA ALDI

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, İsrail polisinin İran füzelerinin vurduğu bölgelerde görüntü çeken kendi Yahudi vatandaşlarını dahi gözaltına aldığını gözler önüne seriyor.

Görüntülerde İsrail polisinin, vatandaşları durdurup telefonlarını inceleyerek tutukladığı anlar yer alıyor.

BÖLGEYİ GÖRÜNTÜLEYEN HALK ENGELLENİYOR

İsrail vatandaşları, füze isabetlerinin yol açtığı enkaz ve hasarı cep telefonuyla kaydetmeye çalışırken müdahale ediliyor.

Görüntülerde polis, "Yasak, çekim yapma" uyarısıyla harekete geçiyor.

KENDİ VATANDAŞLARINI GÖZALTINA ALIYOR

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in talimatıyla yayınlanan emir, İran füzelerinin isabet ettiği bölgelerin, askeri tesislerin yakınındaki hasarın ve enkaz görüntülerinin paylaşılmasını yasaklıyor.

Sivil vatandaşlar için ise 'ulusal güvenlik' gerekçesiyle gözaltı uygulanıyor.

HASARIN BOYUTUNUN GİZLENDİĞİ İDDİASI YAYILIYOR

Bağımsız görüntülerin sosyal medyaya yansıması büyük ölçüde engelleniyor.

İsrail makamları, 'düşman morali yükseltmemek ve istihbarat sızmasını önlemek' gerekçesiyle bu uygulamayı savunurken muhalif Yahudi vatandaşlar ve gazeteciler, 'gerçeğin gizlendiğini' belirtiyor.

Sosyal medyada 'Hasar çok büyük, halka göstermiyorlar' gibi yorumları artarken, benzer tutuklamalara dair birden fazla video ve tanık ifadeleri medyada hızla yayılıyor.