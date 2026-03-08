Orijinal plakayla APP'nin farkları

Standart dışı plakaların yasak olduğu Türkiye'de APP plaka kullanarak trafikten men cezası alabilirsiniz.

Bu nedenle plakasının yazı sitili standartlara aykırı olan sürücüler, ceza yememek için plaka basım atölyesinde uzun kuyruklar oluşturdu.

ARAÇ SAHİPLERİ PLAKALARININ APP OLDUĞUNU NASIL ANLAYACAK

Vatandaşlar plakalarını kendileri kontrol edebilir.

Orijinal bir plakanın fiziksel özelliklerinde dikdörtgen bir plakanın 11 x 52 ebatlarında olması gerekiyor.

Harflerin ve rakamların, yönetmelik kapsamında belirlenmiş standart ölçüleri var.

Karakterler arasındaki boşluğa kadar her detay, belirli bir kurala bağlı.

Plakaların orijinalliğini kanıtlayan en önemli unsur, hologramlar.

Dalgalı, TR rumuzlu ve ay yıldızlı işaretler ancak belirli açılardan görülebilir.

PLAKAYI BASAN BİRİMİN MÜHRÜ OKUNAKLI OLMALI

Plaka basımını gerçekleştiren kuruluşun mührünün okunaklı olmasının gerekiyor. Ocak 2024 tarihi itibarıyla basımı gerçekleştirilen plakaların tamamında karekod ve 12 haneli bir seri numarası var. Bu seri numarası ve karekod ile de denetim yapan ekipler, plakanın hangi birimde basımının gerçekleştirildiğini teyit edebiliyor.

ZEMİN RENKLERİ FARKLI

Orijinal plakanın zemin rengi ile APP olarak tabir edilen plakanın zemin rengi bile birbirinden çok farklı. Yazı karakterleri çok farklı. APP plakada bir mühür yok. TR bölümünde mavi renklerin bile birbirinden farklı renkler olduğunu görülebiliyor.

PLAKA DEĞİŞİKLİĞİYLE İLGİLİ YAPILACAKLAR

Vatandaşların ellerinde gerçek resmi mühürlü yetkili kuruluş tarafından basılmış plakaları var ise APP plakalarını söküp resmi plaka yani gerçek plakalarını takmaları gerekiyor.

Eğer ellerinde bu plakalar yoksa bir polis merkez amirliğinden veya jandarma karakol komutanlığına gidip, kayıp plaka müracaatında bulunmaları gerekiyor.

Bu müracaat sonrasında da noterliğe gidip plaka değişikliği gerçekleştirilmesi ve bu plaka değişikliği sonucunda da plaka basım talep belgesini alarak ilgili şoförler odasından plakalarını çıkartmaları ve araçlarına takmaları gerekiyor.

1 NİSAN'A KADAR CEZA YOK

1 Nisan 2026 tarihine kadar gerçekleşecek trafik denetimlerinde, tescil plakaları yetkili kuruluş tarafından basılmamış kişilere idari yaptırım uygulanmayacak.

Bu noktada eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek.

"HIZLI PLAKA ÇIKARTILIR" ŞEKLİNDEKİ İLANLARA DİKKAT

Sosyal medya üzerinde bazı plaka ilanlarına da dikkati çeken yetkililer, Türkiye'de tescil plakalarını basmaya yetkili tek kuruluşun TŞOF olduğunu hatırlattı.

Federasyon ülke genelindeki 580 odası aracılığıyla bu faaliyeti yürütüyor.