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Haber Merkezi

İtalya’dan Gazze’ye hareket eden Madleen gemisinin, İsrail’e ait botlar tarafından kuşatıldığı bildirildi.

GEMİDE ALARM VERİLDİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu tarafından yapılan açıklamada, gemide alarm durumuna geçildiği ve olası bir müdahaleye karşı hazırlık yapıldığı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler kaynakları ise geminin beş İsrail botu tarafından sarıldığını doğruladı.

Gemide, ikisi Türk olmak üzere toplam 12 uluslararası aktivistin bulunduğu belirtildi.

AKTİVİSTLERDEN 'YANLIŞ ALARM' AÇIKLAMASI

Kısa bir süre önce gemide alarm veren aktivistler, sosyal medya hesaplarından yaşananlara ilişkin paylaşımlar yaptı.

Brezilyalı aktivisit Thiago Avila, "Aynı anda birçok ışık tarafından kuşatıldık ve teknemizin etrafında dönüyorlardı." ifadesini kullandı.

Yaklaşan teknelerin, daha sonra kendi rotalarında devam ettiğini bildiren Avila, etraflarını saran teknelerin ayrıldığını ve kim olduklarını bilmediklerini aktardı.

Avila, bu olay üzerine yanlış alarm verdiklerini belirtti.

Gemideki Türk aktivist Şuayb Ordu da etraflarında çok fazla gemi ışığının belirmesi ve mavi ışıklı bir teknenin kendilerine yaklaşması nedeniyle paniğe kapılarak, İsrail ordusunun müdahale ettiği düşüncesiyle yanlış alarm verdiklerini kaydetti.

Ordu, Madleen gemisine yaklaşan teknenin, İsrail ordusuna ait olabileceğini ve taciz etmek amacıyla bunu yapmış olabileceğini vurguladı.

"ÜZERİMİZE KİMYASAL BİR SIVI DÖKTÜLER"

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur." dedi.

Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi.

Acar, Al Jazeera televizyonuna daha önce yaptığı açıklamada, yelkenlide meydana gelen yanlış alarmı anlattı.

İsrail'in gemiyi durdurmak istediğine dikkati çeken Acar, geminin etrafını saran botların İsrail'in gözdağı yöntemi olduğunu düşündüklerini belirtti.

Acar, İsrail'in korkutma yöntemlerinin işe yaramayacağına dikkati çekerek, "Biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yardımı götürmek için Gazze'ye doğru yelken açmayı sürdüreceğiz. İsrail ordusu durdurana kadar devam edeceğiz." dedi.

İsrail'in Gazze'ye yıllardır abluka uyguladığına işaret eden Acar, "Şu an Gazze'ye yaklaşık 185 kilometre uzaklıkta uluslararası sulardayız." ifadesini kullandı.

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BM ÖZEL RAPORTÖRÜ: "GEMİYİ TAKİP EDİYORLAR"

Bu arada BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Madleen gemisiyle dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Albanese, X'ten yaptığı paylaşımda, Madleen yelkenlisiyle Gazze'ye yol alan isimler ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFF) İtalya'nın Katanya kentindeki iletişim odası ile görüştüğünü belirtti.

Her şeyin şimdilik "sakin ve güvenli göründüğünü" belirten Albanese, İsrail sürat teknelerinin Madleen yelkenlisini izlediğini ancak filonun Gazze'ye doğru yelken açmaya devam ettiğini kaydetti.Albanese, "Uzun bir gece olacak. Ve dedikleri gibi biz de diyoruz ki 'birlikteyiz" ifadesini kullandı.

İSRAİL'DEN ÖZGÜRLÜK FİLOSU'NA TEHDİT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurmuştu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız."

ÖZGÜRLÜK FİLOSU KOALİSYONUNA AİT MADLEEN YELKENLİSİ

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi yolculuk ediyor.