İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak havalandı

İsrail'in saldırısı sonrası alıkoyduğu 14 Türk aktivist, Türkiye'nin Umman Büyükelçiliği'nin rehberliğinde Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na getirildi.

Buradaki pasaport kontrollerinin ardından 14 aktivist, Türkiye'ye dönmek için İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağına geçti.

14 TÜRK VATANDAŞINI TAŞIYAN UÇAK UMMAN'DAN HAREKET ETTİ

Aktivistler, Türkiye'nin Umman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu başta olmak üzere Büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

THY uçağı, 14 Türk aktivistin de uçağa geçmesiyle Umman'dan ayrılarak İstanbul'a doğru seferine başladı.

BU SABAH ÜRDÜN'E GETİRİLMİŞLERDİ

İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda yasa dışı şekilde alıkoyduğu 131 aktivist, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'dan Ürdün'e geçiş yapmıştı.

Ürdün'e geçiş yapan aktivistler arasında 14 Türk vatandaşı da bulunuyordu.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.