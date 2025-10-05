İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu’ndaki 42 aktivist açlık grevine başladı

137 aktivist Türkiye'ye getirilmişti...

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ambargoyu kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan 50'ye yakın irili ufaklı tekne 1 Ekim'de İsrail tarafından uluslararası sularda yasa dışı şekilde alıkonulmuştu.

137 AKTİVİST İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Cumartesi günü, Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk, 23'ü Malezyalı olmak üzere toplamda 137 kişi, İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan THY uçağı ile İstanbul'a getirilmiş, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra savcı eşliğinde uğradıkları hukuksuzluk ve kötü muameleye dair ifade vermişlerdi.

Bugün ise Küresel Sumud Filosu tarafından bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından alıkonulan ve hala ülkelerine gönderilmeyen 16 farklı ülkeden 42 aktivist açlık grevi başlattı.

"FİLİSTİN'İ AÇ BIRAKAN REJİM TARAFINDAN BESLENMEYİ REDDEDİYORLAR"

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'de açlık bir trajedi değil, bir politikadır. Ekim 2023'ten bu yana İsrail, insanları hayatta tutan tarlaları, çiftçileri ve yardım konvoylarını hedef alırken, yiyecek, su, elektrik ve yakıtı keserek tam bir açlık kampanyası yürütüyor. Kıtlık yayılırken ve tarım arazilerinin yüzde 95'i tahrip olurken, onlarca Küresel Sumud Filosu gönüllüsü hala tutuklu durumda ve Filistinlileri aç bırakan aynı rejim tarafından beslenmeyi reddediyor" denildi.

İsrail, Küresel Sumud Filosu’ndaki gemilere düzenlediği baskınlarda yaklaşık 500 aktivisti gözaltına almıştı. İsrail, bugüne kadar işlemleri tamamlanan 170 aktivisti ise sınır dışı etti.