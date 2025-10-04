İsrail'in alıkoyduğu aktivistler İstanbul'a vardı

İsrail, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla günlerdir Gazze'ye yol alan Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim akşamında müdahalede bulunmuştu.

46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu filoya, uluslararası sularda seyrederken müdahalede bulunan İsrail, gemileri ve içlerinde 55 Türk'ün de bulunduğu aktivistleri alıkoydu.

Dışişleri Bakanlığı, el konulan teknelerde bulunan Türk vatandaşlarının durumunun yakından takip edildiğini belirtmişti.

"VATANDAŞLARIMIZ İÇİN GEREKLİ GİRİŞİMLERDE BULUNULMUŞTUR"

Dışişlerinden yapılan açıklamada, "Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, vatandaşlarımıza konsolosluk himayesi sağlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın aileleri gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir." denildi.

Bu kapsamda bugün aktivistlere yönelik bir gelişme daha yaşandı.

AKTİVİSTLERİN BUGÜN GELECEĞİ DUYURULDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail müdahalelerinde alıkonulan Türk vatandaşlarının 36'sının bugün öğleden sonra özel bir uçak seferiyle Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türk vatandaşlarının yanı sıra, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da söz konusu uçakla İstanbul'a götürüleceğini bildirmişti.

SUMUD AKTİVİSTLERİ İSTANBUL'DA

Küresel Sumud Filosu aktivistlerini İstanbul'a götüren uçak, İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan bugün öğle saatlerinde kalkış yaptığı bildirilmişti.

Son dakika gelişmesine göre, aktivistleri getiren Türk Hava Yolları (THY) uçağı İstanbul Havalimanı'na indi.

ÇOK SATIDA KİŞİ TARAFINDAN KARŞILANDI

İsrail'in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı'ndan hareket eden THY uçağı saat 15.50'de havalimanına ulaştı.

Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan, aralarında 36'sı Türk, 23'ü Malezyalının olduğu toplam 137 kişi bu seferle İstanbul'a geldi.

Aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda bazı yetkililer ve çok sayıda kişi tarafından karşılandı.

Aktivistler, uçaktan inerken 'Özgür Filistin' sloganları attı.

AKTİVİSTLERİN İFADESİNE BAŞVURULACAK

Ayrıca aktivistler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.