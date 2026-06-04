İstanbul'da 50 milyon TL değerinde 4 otomobil yandı

İstanbul'da gece saat 04.30 sıralarında Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi üzerinde bulunan bir galeride henüz bilinmeyen sebeple galerinin dışında park halinde olan bir otomobilde yangın çıktı.

ALEVLER 4 ARACA SIÇRADI

Büyüyen alevler yanan otomobilin yanındaki 3 araca daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yanan 4 otomobil söndürüldü. 2 araçta ağır hasar oluşurken 2 otomobil de kısmen zarar gördü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Arabaların söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri yanan otomobillerde delil toplama çalışması yaptı, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

4 otomobilde toplam 50 milyonluk hasar meydana gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre yetkililerin kundaklama ihtimalini de göz önünde bulundurduğu öğrenildi.