Kadir Ezildi ameliyat oldu! Vücudundan 5 kilo yağ alındı

Yaptığı temizliklerle fenomen bir isim haline gelen Kadir Ezildi, son olarak geçirdiği operasyonla adından söz ettirdi.

Kadir Ezildi estetik ve sağlık amaçlı bir operasyon geçirerek karın bölgesindeki yağlardan kurtuldu.

5 KİLO YAĞ ÇIKTI

Başarılı geçen operasyonun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sunucu, vücudundan toplam 5 kilogram yağ alındığını açıkladı.

"ŞÜKÜR ÇIKTIM"

Ameliyat sonrası sevenlerini haberdar eden Ezildi “Şükür çıktım çıktım” diye yazdı. Sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağan Kadir Ezildi'yi eşi Gamze Ezildi bir an olsun yalnız bırakmadı.