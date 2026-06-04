Rock'ın Kraliçes Şebnem Ferah 6 yıl sonra sahnede

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği ünlü şarkıcı, seneler sonra ilk konserini İstanbul'da verdi.

Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği ve sanat dünyasından pek çok ismin de katıldığı konser, görsel bir şölenle başladı.

"SİZ BENİM EVİMSİNİZ"

Gecenin açılışı, anka kuşu ve salyangoz temalı video gösterisinin ardından seslendirilen Okyanus şarkısıyla yapıldı.

Kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Ferah, "Buraya gelirken, çok tedirgin olarak gelmekle birlikte, eve geliyormuş gibi hissettim. Kimler ilk kez dinliyor? O zaman bu söylediklerim çok bir şey ifade etmiyor olabilir. Kimler ikinci ya da üçüncü kez dinliyor? O zaman ilk kez izleyen arkadaşlarımızı hiç yormadan şunu söylemek isterim: Uzun ara olunca, insan böyle bir dertleşmek istiyor. Tabii ki bununla konserin vaktinden çalmayacağım ama demin en önemsediğim cümleyi söylemeyi unuttuğumu fark ettim, onu da söylemek isterim: Galiba yokluğunuzda sizin benim evim olduğunuzu anlamışım.

"BU ANI ZİHNİMDE HEP CANLANDIRDIM"

Bu anı, bu geceyi kaç kere hafızamda, zihnimde, kalbimde istesem de istemesem de canlandırdığımı bilemezsiniz. Bazen canlandırdığımda iki alternatif arasında gittim geldim. Şöyle düşündüm: Ya bunca uzun bir süre üstüne neden böyle bir ayrılığı hem kendime hem size yaşattım diye düşünecektim ya da hiçbir şey olmamış gibi... Altı yıl önce, galiba 7 Mart'ta İzmir'de çalmıştık. Sanki en son orada çalmışız da üstünden böyle sadece iki üç ay geçmişçesine bu gece devam edecektik." dedi.

Hayranlarına "Bizler ne yapmayı severiz? Devam etmeyi severiz" diye seslenen efsanevi rockçı, sözlerine şöyle devam etti:

"ÇOK HEYECANLIYIM"

"Diğer konuları, daha doğrusu neden bu kadar hasret çektiğimizi uzun uzun şarkılar aracılığıyla konuşup anlaşma ihtimalimiz olacak diye düşünüyorum önümüzdeki zamanlarda. Çünkü bir daha bu kadar uzun gitmek istemem. Ben diyorum ki; bu gece son bıraktığımız yerden hatalarıyla, sevaplarıyla ve üstüne altı yıl eklenmiş hâliyle birlikte hem kutlayalım istiyorum hem de size karşı sorumluluklarımı yerine getirebilmek istiyorum. Ne kadar heyecanlı olduğumu size anlatamam."