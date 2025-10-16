İsrail'in çekildiği Han Yunus’ta hayat yeniden başladı

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım sonrası dünyanın büyük tepkisiyle karşılaştı.

Tepkilere daha fazla dayanmayan İsrail, Mısır'da Türkiye'nin de öncülüğünde Hamas ile masaya oturdu.

İmzalanan ateşkesin ardından İsrail ordusu, Gazze'de işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı.

ÇARŞILAR YENİDEN AÇILDI

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail ordusunun şehir ve köylerden çekilmesinin ardından Filistinliler yeniden günlük yaşamlarına döndü.

Çarşılar ve dükkanlar yeniden açılırken, kentte hayat normale dönmeye başladı.

BÜYÜK BİR YIKIM VAR

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Han Yunus kentine bağlı Akkad bölgesine dönen yerinden edilmiş Filistinliler, evlerinde ve çevrede büyük yıkım manzarasıyla karşılaştı.

Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından bölgeye dönen siviller, İsrail ordusunun geniş alanlardaki binaları ve yüksek katlı yapıları yerle bir ettiğini gördü.