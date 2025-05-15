İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 53 bini aştı

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İsrail ordusunun saldırılarını yoğunlaştırdığı Gazze Şeridi'nde bilanço artıyor...

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları sonucu son 24 saat içinde 77 kişinin hayatını kaybettiği, 152 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca önceki saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZMUŞTU

Böylece İsrail’in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart’tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 876’ya, yaralı sayısının 7 bin 957’ye yükseldiği ifade edildi.

7 EKİM 2023'TEN BU YANA 53 BİN 10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının ise 53 bin 10’a, yaralı sayısının 119 bin 998’e yükseldiği kaydedildi.

GECE BOYU DEVAM EDEN SALDIRILARDA 54 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ise hayatını kaybedenlerin sayısının 54'e yükseldiği aktarıldı.

Can kaybının çoğunun güneydeki Han Yunus'ta, diğerlerinin Beyt Lahya ve Deir el-Balah'ta kayda geçtiği öğrenildi.