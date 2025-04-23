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AA

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor.

Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, gece boyunca da masumlara bomba yağdırdı.

İsrail savaş uçakları, kuzeyde yer alan Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Yafa Okulunu bombaladı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

ENKAZ ALTINDA KURTARILMAYI BEKLEYENLER VAR

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun aynı bölgede bazı evleri hedef alan saldırılarında 4 kişinin öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, yıkılan evlerin enkazı altında kurtarılmayı bekleyen çok sayıda kişinin olduğu bilgisi verildi.

ÇADIR BOMBALANDI

Öte yandan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadır bombalandı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesinde de Filistin Bankası yakınında bir çadırın hedef alındığı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.