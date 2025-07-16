İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşı TBMM tezkeresi onaylandı

İsrail'in Suriye'nin güneyinde Dürziler ile Bedevi Araplar arasındaki çatışmalara müdahaleyi bahane ederek Suriye hükümeti ve ordusuna düzenlediği saldırılar, İsrail'in pervasız ve saldırgan tutumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

TBMM Genel Kurulu’nda, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına karşı hazırlanan ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkere kabul edildi.

Kabul edilen tezkerede şu ifadelere yer verildi:

"İSRAİL, YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTEDİ"

İsrail’in hukuk tanımazlığı bugün yüzünü bir kez daha Suriye’de göstermiştir.



Gazze’de ve işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım, Lübnan ve İran’a yapılan saldırıların ardından bugün de Suriye’nin başkenti Şam’ın hedef alınması, İsrail yönetiminin bölgesel barışı topyekûn tehdit eden bir çatışma stratejisi yürüttüğünü açıkça ortaya koymaktadır.



Uluslararası toplumun müşterek taahhüdü olan Birleşmiş Milletler Şartı’nı ve uluslararası hukukun kural ve prensiplerini ayaklar altına alan İsrail, bir taraftan Suriye’nin toprak bütünlüğünü açıkça ihlal etmekte, diğer taraftan Filistin halkına karşı sürdürdüğü soykırımı dikkatlerden uzaklaştırmaya yönelik yeni bir saldırganlığa girişmektedir.

"TEPKİSİZLİK, İSRAİL'E CESARET VERİYOR"

İsrail’in gerçekleştirdiği bu saldırılar, Suriye’yi ve bölgeyi istikrarsızlaştırma amacı taşımaktadır. Bu noktada uluslararası toplumun anlaşılmaz sessizliği ve etkisizliği İsrail’in bu hukuk tanımaz ve pervasız saldırganlığına cesaret vermektedir. Bu saldırılara karşı tüm insanlıkça güçlü bir tepki verilmediği sürece hem bölgemizde hem de dünyada barış, güvenlik ve istikrar ortamının zarar görmeye devam edeceği aşikardır.

"SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE EGEMENLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak; İsrail’in başta başkent Şam olmak üzere Suriye’ye yönelik alçak saldırılarını en sert şekilde kınıyoruz.



Uzun yıllar boyunca büyük acılar çekmiş Suriye halkının yanında olduğumuzu yineliyoruz.



Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi, dost ve kardeş Suriye halkının huzuruna kasteden tüm eylemlerin karşısında olduğumuzu en güçlü şekilde vurguluyoruz.



Suriye’deki barış ve istikrarın bölge barışı ve istikrarına da hizmet edeceğini, tersine gelişmelerin ise sadece, varlığını kan ve çatışma üstüne kuran Netanyahu ve ekibine çıkar sağlayacağını ifade ediyoruz.

ULUSLARARASI TOĞLUMA ÇAĞRI