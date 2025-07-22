İsrailli muhalif liderden Eurofighter tepkisi: Türkiye'ye tedarik engellensin

Türkiye, savunma alanında yerli ve milli araçlarını üreterek son 20 yıllık süreçte büyük bir aşama kaydetti.

Bir yandan yerli araçlar savunma ve güvenlik stratejisi kurgusunda önemli bir yer tutarken bir yandan da dış alımlarla bu kurgu güçlendiriliyor.

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'ın geliştirilmesi sürerken hava filosu, satın almalarla genişletiliyor.

TÜRKİYE 40 ADET UÇAK ALMAYI PLANLIYOR

İngiltere'nin öncülük ettiği ihracat girişimiyle Türkiye'ye yaklaşık 40 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağı satılması planlanıyor.

Ancak bu satış için Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere'den oluşan Eurofighter konsorsiyumunun tüm üyelerinin onayı gerekiyor.

"NETANYAHU HÜKÜMETİ TEDARİK SÜRECİNE ENGEL OLAMIYOR"

İsrail ana muhalefeti Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid Türkiye'nin İngiltere ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikine ilişkin yürüttüğü süreç hakkında sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Lapid, açıklamasında Netanyahu hükümetini, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin sürece engel olmamakla suçladı.

Lapid, "İsrail'in işleyen bir dışişleri bakanlığı veya normal bir hükümeti olsaydı, Almanya ve İngiltere'nin Türkiye'ye Eurofighter Typhoon uçağı satışına yönelik yeni anlaşmayı çoktan engellemiş olurdu." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, ORTA DOĞU'NUN EN BÜYÜK FİLOSUNA SAHİP"

Lapid, Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı alması halinde bunun İsrail için 'tehlikeli olacağı' iddiasında bulunarak, şunları kaydetti:

Türkiye, Orta Doğu'nun en büyük ve en güçlü donanma filosuna sahip ve şimdi İsrail ile hava sahasında eşitlik sağlamayı hedefliyor. Bu tehlikeli bir durum ve işlevsiz hükümetimiz bu anlaşmanın ilerlemesine izin verdi ve bu konuda hiçbir şey yapmadı.

Türkiye'nin, Eurofighter savaş uçağı tedariki için İngiltere ve Almanya ile görüşmeleri sürdürdüğü ve sürecin olumlu işlediği belirtiliyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye'nin Eurofighter savaş uçağı tedarikine ilişkin sürece de değinerek, şunları söylemişti: