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Haber Merkezi

Türkiye ulaşımda çeyrek asırlık dönemde adeta sınıf atladı.

2000'li yılların başında 6 bin 101 kilometrelik bölünmüş yol devralan AK Parti hükümeti bu uzunluğu 25 yılda 29 bin 730 kilometreye ulaştırdı.

Yüzde 387'lik bu artış daha da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun projeleriyle ulaşım her geçen yıl biraz daha konforlu hale geliyor.

Zamandan ve yakıttan tasarrufun zirveye çıktığı yeni yollar güvenliği ile de eskiye nazaran fark yaratıyor.

İSTANBUL İLE ANKARA ARASINDA YENİ KÖPRÜ

Bu kapsamda mesafeleri kısaltan güzergahlara bir yenisi daha eklenecek.

Orta Anadolu Otoyolu...

İstanbul ile Ankara arasına yeni köprü olacak Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar başladı.

Konuya ilişkin en kapsamlı bilgiyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi.

225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda planlanan otoyol 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olacak.

TOPLAM 276 KİLOMETRE

Temelli - Yenihisar bölgesinden başlayacak yeni güzergahın Akyazı Kavşağı'nda son bulacağını belirten Uraloğlu, " Ankara-İstanbul arasında ulaşım sağlayan ve Bolu'dan da geçen mevcut otoyolumuz, yıl boyunca yoğun bir şekilde kullanılıyor. Nüfus artışı, turizm ve ticaret faaliyetlerindeki artış gibi sebeplerle seyahat talebi de sürekli artıyor.

Özellikle Ankara ve Karadeniz istikametinden gelen trafiğin birleştiği İstanbul-Gerede kesiminde çok ciddi bir trafik yoğunluğu meydana geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlatmıştık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz.

3 GİDİŞ, 3 GELİŞ 6 ŞERİT

Orta Anadolu Otoyolumuzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet vermesini planlıyoruz.

Ankara'nın Temelli - Yenihisar bölgesinden başlayacak güzergâh, Ankara Sanayi Odası OSB bölgesinin batısından kuzey yönünde devam ederek Ayaş'a ulaşacak.

Sonrasında kuzey batı yönünde ilerleyerek Beypazarı ve Nallıhan ilçelerini geçip kuzey yönünde Mudurnu ilçesine varacak. Mudurnu'nun batısından geçen güzergâhta kuzey batı istikametinde ilerleyerek Akyazı'ya ulaşacak Ankara-İstanbul Otoyolu'nun Akyazı Kavşağı'na bağlanarak son bulacak.

Böylece Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantısını da tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız. Özellikle kış aylarındaki karla mücadele açısından ve otoyolun işletmesi açısından da daha avantajlı bir imkan oluşacak" dedi.

"BOLU DAĞI'NDAN GEÇEN TRAFİK ARTIK GEÇEMEYECEK"

Orta Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı'nın trafik yükünü azaltacağını ifade eden Uraloğlu, "Bolu Dağı'nda özellikle kış aylarındaki karla mücadelede çok da sıkıntı çekmiyoruz ama trafik yoğunluğundan dolayı çok verimli yapamıyoruz.

Dolayısıyla otoyolun işletmesi açısından da daha verimli, daha avantajlı bir imkan oluşmuş olacak. Bolu'nun Bolu Dağı'ndan geçen yolunu güneye kaydırıp Bolu'yu baypas mı ediyoruz? Hayır. Önümüzdeki 10 yılda Bolu Dağı'ndan geçen trafik artık geçemeyecek.

Ve orası artık dolacak ve trafik hızı iyice düşecek. O zaman Bolu'nun güneyinden güneydeki bütün ilçeleri de bağlayarak Ve onlara da bağlantı sağlayarak yeni bir otoyol projesi düşünüyoruz. Dediğim gibi 10 yıllık bir süreçte inşallah bunu da projelendirerek hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.