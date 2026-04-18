Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku: Tahminim kızımın kemikleri yakıldı

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlenmiş, 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 10 kişi tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Son olarak dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de tutuklanmasıyla dosyada yeni bir aşamaya geçildi.

"BENİM TAHMİNİM KIZIMIN KEMİKLERİ YAKILDI"

Adliye önünde konuşan anne Bedriye Doku, adalet çağrısını yineleyerek şu ifadeleri kullandı:

Kızım Türkiye'nin kızıdır. Adalet yerini bulsun. Adalet yerini bulmasa ne önü ne arkası, sonu gelmeyecek. İnşallah adet yerini bulur. İnşallah Ebru savcı gibi savcılar çıkar. Öncelikle Ebru savcı olmak üzere kimin vicdanı varsa hepsine teşekkür ederim. Benim kızımın cenazesi zaten kalmadı. Kızımın kemikleri de inan ki yakılmış. Bu benim tahmindir. Benim kızımın bir mezarı olsun belki bir Fatiha okurum. Devlete ve adalet teslim edeceğim. Adalete inanıyorum. Müebbet ve idam versin. Bundan sonra devlete, aileye, kadına, öğrenciye kimse cesaret etmesin. Zarar vermesin