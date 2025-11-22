İstanbul barajları için uyarı geldi

İstanbul'da barajlardaki su hızla tükeniyor.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi önlem almadığı için İstanbullu susuzlukla baş başa kalmak üzere..

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ise sosyal medyadan, su kullanımı konusunda vatandaşları uyardı.

"Son yılların en düşük düzeyi." diyen Başa, şunları kaydetti:

"SU TÜKETİMİNİ AZALTALIM"

Su tüketimimiz artarak devam ediyor. Dün İstanbul’da 3.097.713 metreküp su kullandık. Baraj doluluk oranlarımız yüzde 20 seviyesine geriledi.



Bu oran son on yılın en düşük düzeyi. Olağanüstü kurak bir dönem yaşıyoruz. Beklenen Kasım yağışları yeterli olmuyor.



İSKİ kuraklığın tüm olumsuz etkilerine rağmen aldığı önlemlerle, gerçekleştirdiği yeni yatırımlarla halkımıza kesintisiz su sağlamayı başarıyor. İSKİ emekçileri bunun için olağanüstü çaba gösteriyor.



Bu zor dönemde abonelerimizin su tasarrufuna yapacağı katkı çok kıymetli. Geleceğimiz için lütfen bireysel su tüketimimizi en az yüzde 10 azaltalım. Su varsa hayat var.