İstanbul barajlarında su seviyesi düşmeye devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da yağışlar, barajlara etki etmedi.

Uzun geçen kuraklık sonrası barajlardaki su seviyesi hızla düşerken, kesintiler de kapıda.

İSKİ'nin 1 Aralık 2025 verilerine göre, İstanbul'un genel baraj doluluk oranı yüzde 18,27 seviyesine geriledi.

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

Kentin en büyük su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı'nda su seviyesi yüzde 14,88 olarak ölçülürken, Darlık Barajı yüzde 28,02, Elmalı Barajı yüzde 49,79, Terkos Barajı yüzde 20,47, Alibey Barajı yüzde 11,04, Büyükçekmece Barajı yüzde 19,88 doluluk seviyesine sahip.

BARAJLAR ALARM VERİYOR

Sazlıdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 17-18 aralığında seyrederken, su seviyesinin en düşük olduğu barajlar olan Kazandere ve Pabuçdere Barajları'nda doluluk oranı yüzde 2-3 seviyelerine kadar indi.