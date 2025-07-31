İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 53,13’e geriledi

Megakent'te barajlar korkutuyor...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) tarafından paylaşılan son verilere göre, İstanbul genelinde barajlardaki su seviyesi, son günlerde düşüş eğilimini sürdürüyor.

Mevsim sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması ve yağışların yetersiz kalması barajları olumsuz etkilemeye devam ediyor.

YÜZDE 55'İN ALTINA GERİLEDİ

İstanbul'un su kaynaklarını yöneten İSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre, kentin barajlarındaki genel doluluk oranı yüzde 55'in altına geriledi.

Mevsimsel yağışlarla zaman zaman artış gösteren doluluk oranları, özellikle artan sıcaklıklar ve kuraklık sebebiyle yeniden düşüşe geçti.

EN YÜKSEK DOLULUK ELMALI, EN DÜŞÜK ISTRANCALAR'DA

31 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla yapılan ölçümlere göre, İstanbul'daki barajlar arasında en yüksek doluluk oranına sahip olan Elmalı Barajı'nda bu oran yüzde 69,73 olarak kaydedildi.

Buna karşın, en düşük seviyedeki baraj ise yüzde 32,39'luk doluluk oranıyla Istrancalar Barajı oldu.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde sıralanıyor:

- Ömerli: Yüzde 53,44

- Darlık: Yüzde 63,78

- Terkos: Yüzde 56,98

- Alibey: Yüzde 36,96

- Büyükçekmece: Yüzde 51,45

- Sazlıdere: Yüzde 44,55

- Kazandere: Yüzde 43,67

- Pabuçdere: Yüzde 46,76