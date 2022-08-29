İstanbul Boğazı'nda 100'üncü Yıl Zafer Dalışı yapıldı

SAT komandoları ve engelliler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde Türk bayrağıyla dalış gerçekleştirdi.

30 Ağustos, Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

26 Ağustos'ta başlayan, 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünyanın tanıklık ettiği kahramanlık destanlarından biri oldu.

Zafer dalışı yaptılar

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Engelliler ve SAT komandoları, İstanbul Boğazı Yavuz Sultan Selim Köprüsü mevkiinde "Zafer Dalışı" gerçekleştirdi.

100 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açıldı

AA'nın haberine göre, dalgıçlar, denizde 100 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı açtı.

Denizin altında da açılan Türk bayrağı, objektiflere yansıdı.