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Haber Merkezi

İstanbul'da deprem paniği var.

12.13'te başlayan ve en büyüğü 6.2 olan depremler nedeniyle insanlar sokakta.

AKILLARA İMAMOĞLU'NUN ÇELİŞKİLERİ GELDİ

Yaşanan bu panik akıllara Ekren İmamoğlu'nun İstanbul'u deprem tehlikesinden kurtaracağı yönündeki çelişkili açıklamalarını getirdi.

2019'DA 5 YILDA ÇÖZERİM DEDİ

İmamoğlu, İBB başkanlığının ilk dönemindeki kampanyasında deprem konusunda halktan 5 yıl süre istemişti.

Kanal kanal gezen İmamoğlu, 5 yılda sorunu çözeceğini vadetti.

2019 yılında Oğuzhan Uğur'un BabalaTV programına katılan İmamoğlu, göreve geldikten sonra kaç yılda deprem sorununu çözeceği sorusuna, "5 yılda çözeriz. Yani hayalci kimse olamaz ama 5 yılda çok hızlı hareket edilip çözülebilecek durumda." diye cevap vermişti.

"100 YIL LAZIM"

5 yıl sözü veren İmamoğlu 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra ise bu sözlerini unutarak farklı bir söylemde bulundu.

Henüz asrın felaketinin yaraları tazeyken Uğur Dündar'ın konuğu olan İmamoğlu deprem tehlikesinin atlatılması için '100 yıl lazım' çıkışı yaptı.

İmamoğlu, "Hızla hareket edersek İstanbul'un sorununu çözmek için bize 100 yıl lazım." dedi.

İmamoğlu'nun 4 yıl arayla yaptığı bu çelişkili açıklamalar yeniden dolaşıma girdi.