İstanbul depremi sonrası taşınmaz ilanlarında fiyat artışı: Açıklama geldi

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Türkiye, deprem gerçeğini bir kez daha hatırladı.

İstanbul’un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece İstanbul’u değil çevre illeri de etkiledi.

Kısa sürede birçok ilçede hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar paniğe kapıldı.

Paniğe kapılan vatandaşlar geceyi dışarıda geçirirken, bazı fırsatçılar ise depremi kullanmaya çalıştı.

EMLAK SEKTÖRÜNDE FİYAT HAREKETLİLİĞİ

Depremin ardından emlak sektöründe fiyat hareketliliği oldu.

Ticaret Bakanlığı da İstanbul'daki depremler sonrasında emlak sektöründeki fiyat hareketliliğine ilişkin açıklama yaptı.

"DEPREM SONRASI EMLAK SEKTÖRÜNDE VATANDAŞLARIN ALEYHİNE GELİŞEBİLECEK TÜM DURUMLARI TAKİP EDİYORUZ"

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak 23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’da meydana gelen deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek tüm durumları yakinen takip etmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyetine neden olacak uygulamaları engellemek amacıyla aralıksız şekilde çalışmaya devam etmekteyiz." ifadelerine yer verdi.

"FİYAT ARTIŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN SATILIK VE KİRALIK TAŞINMAZ İLANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER, İLAN PLATFORMLARINDAN TEMİN EDİLİYOR"

Fırsatçılığa göz yumulmayacağını belirten Gürcan, "Deprem gibi olağanüstü dönemlerde toplumsal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin önemi her zamankinden daha fazladır. Bu hassas dönemde işletmelerimiz ile birlikte tüm vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu süreçte vatandaşlarımızın zor durumundan faydalanma amacı taşıyan, fırsatçılık olarak nitelendirilebilecek hiçbir tutum ve davranışa kesinlikle göz yumulmayacaktır.

Bu çerçevede, İstanbul’da yaşanan deprem sonrasında fiyat artışı gerçekleştirilen satılık ve kiralık taşınmaz ilanlarına ilişkin bilgiler ilan platformlarından temin edilmekte olup haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen tüm gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla ve gecikmeksizin uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.