Haber Merkezi

İstanbul dün beşik gibi sallandı...

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

Depremin ardından kentte büyük panik yaşanırken, AFAD'dan yapılan açıklamada, "Ana şok sonrasında şu ana kadar toplam 184 artçı sarsıntı kaydedildi. 4 ve üzeri büyüklükteki artçı sayısı 7'dir. Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecektir." denildi.

UZMANLAR FİKİR AYRILIĞI YAŞADI

Depremin ardından uzmanlar, televizyon ekranlarına çıkarak değerlendirmelerde bulundu.

Ancak her uzmanın farklı senaryolar ortaya koyması, kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu.

NACİ GÖRÜR: BEKLEDİĞİMİZ BÜYÜK DEPREM DEĞİL

Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından yaptığı ilk açıklamada depremin Kumburgaz fay zonunda olduğunu belirterek "Bu fay kilitli bir fay, enerji biriktiriyor. Zaman zaman da küçük depremler yapıyor. Yeri anlamlı, dikkatli olmak lazım. Kumburgaz Fayı yükleniyor." yorumu yaptı.

Görür, bir sonraki paylaşımında ise İstanbul'da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde değişik büyüklükte çok deprem olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak.

CELAL ŞENGÖR: EN AKILLICA İŞ İSTANBUL'DAN TAŞINMAKTIR

Prof. Dr. Celal Şengör ise 6.2'lik bir depremin kendisinden küçük artçılarının olmasının beklenen bir durum olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

Ancak devamında 6.2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir. Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz. Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz. Muhtemel 7 büyüklüğündeki bir deprem, bugünkü depremin 30 tanesine karşılık geliyor. Bu saatten sonra yapılacak en akıllıca iş, İstanbul'dan taşınmaktır.

AHMET ERCAN: İLERİDE BEKLENEN BÜYÜK DEPREM BU DEĞİL

Övgün Ahmet Ercan, bu depremin çok önemsenecek bir deprem olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

Marmara'da aşağı yukarı hepimizin bütün deprem bilimcilerin uzlaştığı bir nokta var ki Marmara'da en az iki tane deprem olacak, Kuzey Marmara'da. Bunlardan bir tanesi İstanbul kolu önünde, 6.4 ile 6.7 arasında bir deprem bekliyorduk, Silivri önünde de 7.2'lik bir deprem bekliyorduk. Bugünkü olan deprem Silivri önünde oldu. 6,2'lik deprem görüntü olarak ana deprem konumunda, eğer bundan daha büyük bir deprem gelirse bu kez 6.2 de öncü olarak adlandırılır. Ama şu an için 6.2 ana deprem.

Ercan, bu depremin patladığı yerin granit katmanı içinde 13. km kadar beklenen derinlikte olduğunu da söyleyerek "Ama ileride beklenen büyük deprem bu değil" uyarısında bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü:

İleride beklenen büyük deprem yine aynı konumda 7.2 büyüklüğünde bir deprem bekleniyor. Bu oradaki gerginliğin birikmekte olduğunu gösteren önemli orta büyük depremlerden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde 5.2’ye varan artçılar olabilir. Bu depremler korkutucu olabilir ama yapılar için yıkıcı değildir.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY: DAHA BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da açıklamalarda bulundu.

Dün yaşanan 6.2’lik depreme 20 gün önce dikkat çeken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Nokta adres verdiğim yerde deprem oldu. Ben baştan beri diyordum ki, bu 6.5 civarı bir depremdir, 7.5 şiddetinde bir etki yapar. Şu an başka bir deprem riski yok. Bu oldu ve bitti diyebiliriz. Marmara'da depremler bitti, rahat olun." ifadelerini kullandı.

Marmara’da önceki yıllarda yaşanan büyük depremleri hatırlatan uzman, fay hattının büyük kısmının daha önce kırıldığını söyledi.

HASAN SÖZBİLİR: UCUZ KURTULDUK

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinin Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir de depremin ardından yaptığı açıklamada, "Şu anda büyük bir parçanın kırılmadığını anlıyoruz yani fayın tümü kırılmadı. Sadece bir yeri kırıldı. Tümünün kırılması daha çok 7.4 - 7.5 gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde parçalı kırılması da aslında iyi bir şey. Tek bir parça olarak kırılsa büyük bir deprem üretecek. Böyle altılı, beşli parçalar kırıla kırıla biriken enerji sönümlenirse çok daha iyi olur. Ucuz kurtulduk, geçmiş olsun." dedi.

ŞÜKRÜ ERSOY: 7 ÜZERİNDEKİ DEPREM KAÇINILMAZ

"6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi’nin deprem potansiyelini ortadan kaldırdı demek iyimser bir yaklaşım olur." diyen Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, şunları söyledi: