Celal Şengör'ün deprem önerisi: İstanbul'dan taşının

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Marmara Denizi'nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ve sonrasında yaşanan artçıların yansımaları bugün de devam ediyor...

Konuyla ilgili deprem uzmanlarından ise peş peşe farklı açıklamalar geldi.

O açıklamalardan en çok konuşulanı ise Prof. Dr. Celal Şengör'e ait...

"EN AKILLICA İŞ İSTANBUL'DAN TAŞINMAKTIR"

Prof. Dr. Celal Şengör, 6.2'lik depremin büyük İstanbul depreminin habercisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;