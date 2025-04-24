Celal Şengör'ün deprem önerisi: İstanbul'dan taşının

Marmara Denizi'nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ve sonrasında yaşanan artçıların yansımaları bugün de devam ediyor...
Konuyla ilgili deprem uzmanlarından ise peş peşe farklı açıklamalar geldi.
O açıklamalardan en çok konuşulanı ise Prof. Dr. Celal Şengör'e ait...
"EN AKILLICA İŞ İSTANBUL'DAN TAŞINMAKTIR"
Prof. Dr. Celal Şengör, 6.2'lik depremin büyük İstanbul depreminin habercisi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;
Ancak devamında 6.2'den büyük bir deprem ya da depremler olursa bunun İstanbul'da beklenen büyük depremin öncüleri olabileceği ihtimali daha güçlenir. Öncüyse de 10 sene sonra olacak depremin mi öncüsü 10 dakika sonra olacak depremin mi bunu bilemeyiz. Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz. Muhtemel 7 büyüklüğündeki bir deprem, bugünkü depremin 30 tanesine karşılık geliyor. Bu saatten sonra yapılacak en akıllıca iş, İstanbul'dan taşınmaktır.
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