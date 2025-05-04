CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninde fiziksel saldırıya uğraması sonrası bazı iddialar ortaya atıldı.

Söz konusu iddiada, Özel'in AKM'ye girişi sırasında makam aracının kapalı otoparka alınmadığı öne sürüldü.

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCISI'NIN TALİMATIYLA ALINMADIĞI İDDİA EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninin düzenlendiği AKM'ye girişi sırasında makam aracının kapalı otoparka İl Emniyet Müdür Yardımcısı'nın talimatıyla alınmadığı iddia edilmişti.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN YANIT

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

04.05.2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezinde meydana gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı olayı ile ilgili olarak; bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Atatürk Kültür Merkezine girişi sırasında makam aracı kapalı otoparka alınmadı şeklinde yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.