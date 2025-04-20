İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde

İHA

İstanbul Havalimanı, havacılık sektöründeki öncü konumunu korumayı sürdürüyor...

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'nda, Avrupa'da bir ilk olan üçlü kalkış pisti uygulaması hayata geçirilmişti.

Bu tarihi uygulama ile adından söz ettiren havalimanı, şimdi de yoğunluğuyla rekor kırdı.

AVRUPA'NIN EN YOĞUN HAVALİMANI

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 7-13 Nisan tarihli ‘Avrupa Havacılık Raporu’na göre, İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı döneminde günlük ortalama bin 464 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

GÜNLÜK BİB 464 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Raporda, İstanbul Havalimanı’nı günlük bin 361 uçuşla Amsterdam Schiphol, bin 344 uçuşla Londra Heathrow, bin 341 uçuşla Paris Charles De Gaulle ve bin 309 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti.