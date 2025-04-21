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DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesabından, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen güvenlik kontrolleri hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Güvenlik Hizmet Birimi yetkililerinin, yakın zamanda İstanbul Havalimanı'nda hava yolu yolcularının güvenlik kontrolünü gerçekleştiren "Gözen Güvenlik Hizmetleri" birimleri ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus Hava Yolları yetkilileriyle ileri düzey eğitimler gerçekleştirdiğini açıkladı.

İLERİ TEKNİK VE YÖNTEMLER KULLANILIYOR

Eğitimlerde, sahte kimlik kullananları tespit etmeye yönelik ileri tekniklerin yanı sıra, üzerinde oynama yapılmış ve sahte Amerikan vizeleri ve pasaportlarını belirlemeye yönelik yöntemlerin de ele alındığı belirtildi.

"HAVALİMANINDA ÖN KONTROL KRİTİK ROL OYNUYOR"

Havalimanlarında görevli belge ön kontrol uzmanlarının yasa dışı göç, insan kaçakçılığı ve suçluların sınır ötesi hareketini engellemede kritik rol oynadığının altı çizildi.

"ORTAKLIK SAYESİNDE ABD SINIR GÜVENLİĞİNİ ARTIRIYORUZ"

Yapılan açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı: